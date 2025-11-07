Захарова: Сербия часто заверяла, что ее военной продукции не будет на Украине

Официальный представитель МИД РФ указала на противоречивость заявлений президента Сербии Александара Вучича в публичной сфере

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Москва неоднократно получала от руководства Сербии заверения, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем и эту продукцию не будут поставлять на Украину. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя по просьбе журналистов слова Вучича в интервью германскому журналу о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу.

Дипломат указала на противоречивость заявлений президента Сербии Александара Вучича в публичной сфере. "Вы знаете, когда я читаю все эти интервью президента Сербии, я задаюсь вопросом точно там есть один президент Вучич, потому что такое впечатление, что интервью дают какие-то разные люди. Одни заявления мы слышим, когда он находится в Москве, другие заявления мы слышим, когда он дает интервью, находясь в других географических точках. Это я говорю только про публичную сферу. Не знаю, может быть что-то там переврали средства массовой информации, но тогда должны быть разъяснения даны по линии соответствующей пресс-службы, пресс-службы президента Сербии", - добавила она.

"Честно говоря, мы неоднократно, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заверения, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем, эту продукцию не будут поставлять на Украину, чтобы Киев не мог использовать ее против наших военнослужащих", - подчеркнула Захарова.