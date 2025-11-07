Захарова: РФ приветствует декларацию Таиланда и Камбоджи об урегулировании

Официальный представитель МИД России уверена, что договоренности будут способствовать снятию существующих противоречий мирными средствами

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует подписание на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре декларации между Таиландом и Камбоджей с целью урегулирования пограничного конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уверены, что достигнутые при содействии малайзийского председательства в АСЕАН договоренности будут способствовать снятию существующих противоречий мирными средствами, налаживанию плотного диалога в двустороннем формате, а нормализация ситуации будет носить долгосрочный и устойчивый характер, - указала дипломат на брифинге. - Мы считаем, что многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада, и полагаем, что в условиях деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе важно действовать в присущем АСЕАН духе единства и солидарности".