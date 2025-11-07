Народное собрание КЧР утвердило соглашения с парламентами трех республик СКФО

Документ о сотрудничестве с парламентом Северной Осетии подписали во Владикавказе

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии (КЧР) поддержали проекты соглашений о сотрудничестве между парламентом республики с заксобраниями Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии. Решение по соответствующим документам принято на очередном заседании 7 ноября.

"Соглашения о сотрудничестве с парламентами Дагестана и Ингушетии были подписаны на XII конференции Северо-Кавказской парламентской ассоциации, которая состоялась в октябре в Карачаево-Черкесии", - сказал на сессии председатель комитета Народного собрания КЧР по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Науруз Темрезов.

Документ о сотрудничестве с парламентом Северной Осетии был подписан во Владикавказе.

Соглашения направлены на совершенствование и расширение законотворческой деятельности между республиками, реализацию совместных проектов и повышение эффективности совместной работы в различных сферах.