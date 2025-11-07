Кремль считает, что будапештский саммит будет востребован на определенном этапе

Встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна предшествовать скрупулезная работа, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Будапештский саммит России и США будет востребован на определенном этапе обеими сторонами, но встрече лидеров должна предшествовать скрупулезная работа. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что на определенном этапе, безусловно, саммит будет востребован обеими сторонами. Но этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная экспертная работа", - сказал представитель Кремля. "Здесь абсолютно наши американские коллеги с нами соглашаются. Вы слышали, наверное, недавнее заявление господина [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа", - добавил Песков.

Ранее Уиткофф заявил, что конфликт на Украине представляется непростым для разрешения, однако в урегулировании наблюдается определенный прогресс. По его словам, предстоит проделать много работы в вопросе протоколов безопасности для Украины. Кроме того, по мнению спецпосланника президента США, для встречи на высшем уровне "должно пройти много обсуждений технических команд".

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.