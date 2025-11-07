Песков оставил без комментариев заявления Трампа о подвижках по Украине

У России нет какой-то дополнительной детализации, указал пресс-секретарь президента

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев просьбу ТАСС на брифинге дать оценку заявлениям американского лидера Дональда Трампа о некоем прогрессе в украинском урегулировании.

"Оставил бы без комментариев, - отметил представитель Кремля. - Потому что какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет".

Трамп 6 ноября похвастал тем, что будто бы завершил с начала года уже восемь вооруженных конфликтов и хотел бы прибавить к своим успехам украинское урегулирование. Президент США выступил с утверждением о том, что Вашингтон уже добился "большого прогресса" в этом деле.