Захарова назвала "достойной Агаты Кристи" статью FT о Лаврове и Рубио

Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения FT "фантастической историей"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фантастической историей, достойной Агаты Кристи", публикацию Financial Times (FT) о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке.

"Эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи", - сказала она на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать данную публикацию.

Дипломат подчеркнула, что статья "нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации". Кроме того, Захарова отметила, что материалы газеты являются частью информационной войны против России, связаны с намерением помешать украинскому урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию FT о том, что американская сторона якобы отменила встречу лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште после того, как Москва прислала меморандум по Украине. Газета также утверждала, что разговор Лаврова и Рубио в контексте подготовки саммита был "напряженным". Песков также заявил, что публикации западных СМИ о том, что Лавров якобы "впал в немилость", полностью не соответствуют действительности.