Захарова сравнила с "кругами по воде" публикацию FT о встрече Лаврова и Рубио

Она нужна была для того, чтобы другие СМИ "перепевали" этот сюжет, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Публикация Financial Times о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио была нужна, чтобы пустить "круги по воде" и "перепевать" этот сюжет в других СМИ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Она нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации. Чтобы она была тем самым источником <…>. Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше", - сказала она.