Захарова прокомментировала публикации о встрече Лаврова и Рубио

Подобные сообщения является частью информационной войны против России, объяснила официальный представитель МИД России
09:55
обновлено 10:16

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Публикация Financial Times (FT) о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио является частью информационной войны против России, связана с намерением помешать украинскому урегулированию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Комментировать надо не то, что написано в этой статье, комментировать надо очередной элемент информационной войны, часть гибридной войны, которая развязана против России коллективным Западом, его англосаксонским движком", - указала дипломат. По ее словам, Украина используется в этой войне как инструмент. "А мир, стабильность и безопасность в Европе являются антицелью для них", - добавила Захарова. 

