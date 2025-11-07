Захарова: вступление Киева в ЕС может "разорвать в клочья" экономику в Европе

Экономическая ситуация внутри самого объединения уже является критической, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Принятие Украины в состав стран - участниц Европейского союза (ЕС) может "разорвать в клочья" экономическую ситуацию внутри Европы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Перспективы членства Украины встречает все больше недовольства со стороны стран-членов ЕС, стран-кандидатов на вступление. Звучат все чаще опасения относительно повышения налоговой нагрузки, перераспределения бюджетных ассигнований в пользу нового члена, роста преступности, нелегальной миграции. Экономическая ситуация внутри самого объединения на данный момент уже является критической. А в случае вступления в него Украины это может просто разорвать в клочья", - сказала дипломат.

Ранее Еврокомиссия выдвинула повторную рекомендацию начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз и выразила надежду, что это произойдет до конца года.

"Можно констатировать, что сближение с Украиной, к которому так стремится Брюссель, дает прямо противоположный эффект. Семимильными шагами идет не подтягивание Украины к стандартам ЕС и нормам, а все больше экономическая и политическая деградация ЕС до уровня этой страны-кандидата и убивание самой Украины ее же кураторами", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, международное сообщество сейчас становится свидетелем настоящего спектакля, который разыгрывается Брюсселем и его отдельными странами и киевским режимом в контексте неким евроинтеграционных стремлений Украины. При этом, продолжила дипломат, все хорошо понимают, что на практике Украина безнадежно далека от стандартных еэсовских требований к странам-кандидатам и едва ли будет реально готова к вхождению в состав этого объединения в обозримом будущем.

"Да, делается ими все, чтобы создавать видимость этих евроинтеграционных усилий. Но чем больше они замалчивают реальность, тем больше все понимают, что все это какой-то симулирующий аппарат, - указала Захарова.