Захарова: РФ отслеживает ситуацию с возможной военной операцией США в Нигерии

Москва призывает к соблюдению международного права, отметил официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия отслеживает ситуацию с заявлениями о возможности военной операции США в Нигерии, призывает к соблюдению международного права, отметила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отслеживаем этот сюжет, призываем к строгому соблюдению норм международного права", - сказала дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить возможные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии для защиты христиан. Также он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать. В тот же день президент республики Бола Тинубу отверг обвинения Трампа, заявив, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев.