Захарова: антитеррористическая конференция БРИКС+ пройдет в Москве 3-4 декабря

К дискуссиям подключатся также эксперты ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ, рассказала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Антитеррористическая конференция БРИКС+ состоится 3-4 декабря в Москве, участники обсудят стратегии противодействия терроризму. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"3-4 декабря в Москве под эгидой министерства иностранных дел нашей страны состоится антитеррористическая конференция БРИКС+ 2025 "Национальные и региональные стратегии противодействия терроризму в условиях возникающих вызовов и угроз безопасности". Конференция соберет представителей профильных органов власти, гражданского общества, научных кругов стран БРИКС+, которые занимаются комплексным изучением контртерроризма, антиэкстремизма", - указала она.

Как отметила дипломат, к дискуссиям подключатся также эксперты ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. "Участники обсудят вопросы противодействия финансированию терроризма и использованию современных информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях, борьбы с экстремизмом, попытками радикализации населения", - продолжила Захарова.

Делегаты отдельно сфокусируются на различных теоретических, методологических аспектах искоренения терроризма, обменяются оценками угроз безопасности на национальном, региональном, глобальном уровнях в условиях текущих геополитических реалий, поделятся опытом и эффективными наработками на контртеррористическом направлении, добавила официальный представитель МИД РФ.