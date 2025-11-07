Захарова: намерения США провести ядерные испытания нужно прояснить

Сигналы, которые звучат из Вашингтона, продолжают оставаться противоречивыми, указала официальный представитель МИД России

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ситуацию вокруг намерения Соединенных Штатов провести ядерные испытания необходимо прояснить. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока мы отмечаем, что сигналы, которые звучат из Вашингтона и порождают обоснованную озабоченность во всех уголках мира, продолжают оставаться противоречивыми. И, конечно, подоплека должна быть прояснена", - сказала дипломат.