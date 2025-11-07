Захарова заявила о продолжении работы по преступлениям милитаристской Японии

Россия всегда подчеркивает то, что реваншистская японская политика ранит чувство народов соседних стран, пострадавших от ее варварской экспансионистской кампании в первой половине XX века, отметила представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Раскрытие и распространение информации о преступлениях милитаристской Японии будут продолжены. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Работа по раскрытию и преданию гласности преступления милитаристской Японии будет продолжена", - сказала дипломат.

Кроме того, она указала, что Россия всегда подчеркивает то, что реваншистская политика Японии ранит чувство народов соседних стран, пострадавших от ее варварской экспансионистской кампании в первой половине XX века. "Токио даже после своей капитуляции не прекращал совершать преступления, которые не имеют срока давности. В этой связи мы намерены продолжать усилия по выявлению исторической правды по данной тематике, - подчеркнула Захарова. - Начиная с 2021 года, <…> российской стороной ведутся полномерные работы по рассекречиванию документов, содержащих сведения о кровавой расправе японцев над корейскими жителями деревни Медзуха на Сахалине. Сейчас это село Пожарское".

"Согласитесь, невозможно не провести параллель между замалчиванием официальным Токио указанных варварских акций японской военщины и его [текущей] активной поддержкой нацистского режима на Украине, использующего варварские, зверские методы в отношении мирных жителей России", - констатировала официальный представитель МИД РФ.