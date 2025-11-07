МИД РФ: Баку и Еревану предстоит немало сделать для нормализации

Договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана остаются в силе, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Азербайджану и Армении еще предстоит много работы для придания процессу нормализации необратимого характера, Россия готова оказывать содействие. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Баку и Еревану еще предстоит немало сделать для придания процессу нормализации двусторонних отношений необратимого характера, включая подписание мирного договора, восстановление транспортных и экономических коммуникаций в интересах всех стран Южного Кавказа и их непосредственных соседей, справедливую делимитацию и демаркацию государственной границы, налаживание эффективных контактов по линии гражданского общества, - указали в дипведомстве. - Российская сторона готова и далее оказывать азербайджанским и армянским партнерам всемерное содействие по всем направлениям, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества "3 + 3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Иран, Турция)".

Договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана остаются в силе и не утратили своей востребованности, говорится в заявлении МИД РФ.

"В совокупности четыре заявления (в 2020-2022 годах - прим. ТАСС) на высшем уровне образуют "дорожную карту" мирного процесса. Эти договоренности остаются в силе и не утратили своей востребованности. Выстроенные в трехстороннем формате важные заделы активно используются азербайджанской и армянской сторонами, в том числе в прямом диалоге. В этом контексте российская сторона положительно оценила парафирование проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа 2025 года", - указали в российском дипведомстве.