Захарова указала на активность НАТО по милитаризации Арктики

С подачи западных стран в регионе нарастает военно-политическая напряженность, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО по-прежнему следуют курсу на активную милитаризацию Арктики и создают дополнительные препятствия для международного сотрудничества. Россия будет реагировать адекватно на угрозы и вызовы своей безопасности, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что стратегическое значение Арктики все больше растет буквально с каждым днем. По ее словам, "с подачи западных стран в регионе, который некогда отличался таким особым духом мирного, конструктивного сотрудничества, увы, нарастает военно-политическая напряженность, формируются опасные предпосылки для усиления соперничества, развязываются конфликты".

"Под предлогом противодействия мифическим угрозам с Востока, - а мы сейчас говорим об Арктике, - США, НАТО по-прежнему следуют курсу на активную милитаризацию Заполярья, укрепляют свои наступательные потенциалы, - продолжила официальный представитель дипведомства. - А вот Европейский союз принимает все новые пакеты нелегитимных антироссийских санкций, которые создают дополнительные препятствия для развития как раз-таки российской Арктики и международного взаимодействия на Севере в целом".

Захарова обратила внимание, что ценность Арктики для РФ сложно преувеличить. Россия никогда никому не угрожала в Заполярье, остается приверженной международному праву, поиску политико-дипломатических путей решения для всех возникающих вопросов, в том числе и в высоких широтах, добавила она. "Мы продолжим выстраивать адекватную линию реагирования на угрозы и вызовы своей безопасности, и при этом мы рассматриваем эту территорию, конечно, как территорию мирного освоения, сотрудничества и взаимодействия", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат также указала, что вхождение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс привело к дополнительному обострению ситуации.

"НАТО активно задействует территорию арктических государств-членов в целях увеличения численности коалиционных сил и наращивания интенсивности мероприятий боевой подготовки, адаптирует гражданскую транспортную инфраструктуру к использованию ее именно в военных целях, развертывает дополнительные средства разведки, выделяя на эти нужды свыше трех сотен миллиардов долларов до 2034 года, - подчеркнула Захарова. - Только в текущем году в регионе, в том числе в непосредственной близости от границ нашей страны, произведено порядка десяти масштабных маневров НАТО, включая состоявшиеся в октябре ежегодные учения так называемые по ядерному сдерживанию".