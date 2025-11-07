Депутат Юрченко: освобождение Успеновки ухудшает положение ВСУ в Гуляйполе

Российская армия нарастила темпы наступления на запорожском направлении, отметил депутат законодательного собрания Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области сильно ухудшает положение группировки Вооруженных сил Украины в Гуляйполе. Такое мнение высказал ТАСС депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Наша армия, освободив Успеновку, практически полностью берет в кольцо группировку войск ВСУ, которая удерживает Гуляйполе. Тем самым положение ВСУ в Гуляйполе сильно ухудшается", - сказал он.

Юрченко также подчеркнул, что российская армия нарастила темпы наступления на запорожском направлении.

7 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области.