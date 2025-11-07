Волошин назвал отмену русских классиков на Украине попытками переписать историю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Признание "империалистами" русских писателей, в том числе Ивана Тургенева, свидетельствует не только о попытках борьбы с российским прошлым на Украине, но и попытках переписать общепризнанную культурную историю. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

Как стало известно 4 ноября из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС, писателя Ивана Тургенева признали на Украине символом пропаганды "российского империализма". В соответствии с законом, местные власти обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с писателем.

"Отмена на Украине великого русского писателя Тургенева, который в этом статусе встал в ряд с Пушкиным, Булгаковым, Буниным - это уже не культурная политика, а очередные метастазы "антироссийской" болезни Украины. <…> Так ломают не российскую культуру - так ломают саму культуру как явление, вычеркивая из истории целые пласты гуманитарного наследия, на которых стояла и стоит мировая цивилизация. Ведь культура не может иметь национальных границ - если она, конечно, действительно существует и является признанной. Украина сегодня борется даже не со своим прошлым, а с самим фактом существования общепризнанной культурной истории, не приземленной к украинским реалиям", - сказал Волошин.

Он отметил, что на Украине решили приравнять борьбу с "империализмом" к декоммунизации, однако под рестрикции подпали несколько русских писателей, которые не имеют отношения ни к имперской власти, ни тем более к советскому марксизму.

В список признанных "имперскими" российских деятелей культуры и политики, которые подлежат на Украине "декоммунизации", попали также Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покоритель Сибири атаман Ермак Тимофеевич, морской офицер Петр Шмидт, царский посол на Переяславской раде Василий Бутурлин.

О декоммунизации

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.