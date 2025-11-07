Слуцкий: доступные цены на электричество и тепло скоро станут привилегией в ЕС

Лидер ЛДПР отметил, что слова главы европейской дипслужбы Каи Каллас, которая назвала въезд в ЕС "не правом, а привилегией", были "в духе сегрегации раннего апартеида"

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Нормальные цены на горячую воду, тепло и электроэнергию скоро станут привилегией для жителей европейских стран. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Читайте также

Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян

Так депутат прокомментировал слова главы европейской дипслужбы Каи Каллас, которая назвала въезд в ЕС "не правом, а привилегией" в контексте запрета на выдачу многоразовых виз россиянам.

"Кая Каллас в духе сегрегации раннего апартеида заявляет, что поездки в Европу для россиян - это, мол, привилегия, - отметил Слуцкий. - Привилегией в Европе скоро станут доступные цены на электроэнергию, тепло и горячую воду в домах. Эффект русофобского бумеранга".