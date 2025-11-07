Украинца Куршутова внесли в перечень террористов и экстремистов

Дилявер Куршутов обвиняется по пяти статьям УК РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украинец Дилявер Куршутов, пытавшийся отравить российских военных, внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Куршутов Дилявер Энверович, 04.06.1981 г. р., г. Мелитополь Запорожской области УССР", - следует из данных ведомства.

Задержанный в феврале 2024 года в Запорожской области при подготовке теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации BZ украинец Куршутов обвиняется по пяти статьям УК РФ. Согласно документам, Куршутову вменяются статьи о приобретении и хранении оружия массового поражения, приобретении наркотических средств, приобретении и хранении взрывчатых веществ, участии в террористическом сообществе и приготовлении к теракту.