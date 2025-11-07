Эксперт Калачев назвал беспомощным решение о запрете многократного шенгена

Политолог отметил, что объем валютной наличности на руках у населения России оценивается почти в $100 млрд

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Запрет Еврокомиссии на выдачу гражданам России новых многократных виз выглядит беспомощным, неэффективным и глупым, потому что бьет по самим европейским странам. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС политолог, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Константин Калачев.

Ранее Еврокомиссия объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз.

"Решение Еврокомиссии о запрете многократных шенгенских виз для граждан России выглядит беспомощным, неэффективным и глупым, потому что бьет по самим европейским странам", - сказал эксперт.

Он отметил, что объем валютной наличности на руках у населения РФ оценивается почти в $100 млрд. "Это не значит, что все эти деньги россияне готовы потратить в турпоездках, но значительную их часть точно готовы. Подобные решения создают видимость решительности и реальных дел, но в действительности это лишь имитация", - пояснил Калачев.

По мнению собеседника агентства, введением подобных запретов Европа наказывает всех подряд - и самих себя в том числе. "Те, кого Еврокомиссия хочет наказать, обычно имеют дипломатические паспорта или паспорта других стран, таких как Сербия, Черногория, Аргентина, Армения, Грузия, Молдова, Кипр, или же золотые визы за инвестиции в недвижимость в Европе", - заключил Калачев.