Захарова на запрет мультишенгена россиянам напомнила Каллас о нелегалах в ЕС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что этих нелегальных мигрантов "Евросоюз привилегированно кормит и поит"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывания верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о привилегии поездки в ЕС напомнила о миллионах нелегальных мигрантов. ЕС ранее запретил выдавать многократные визы россиянам.

Каллас, комментируя запрет, назвала въезд в ЕС "не правом, а привилегией".

"Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг, - отметила дипломат, назвав Каллас "человеком редкого ума".