Трутнев рассказал, как во время атаки ВСУ под Угледаром отстреливался из винтовки

По словам вице-премьера - полномочного представителя президента РФ по ДФО, по зданию "Дом Трутнева" украинская БМП активно наносила удары

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ по ДФО Юрий Трутнев во время одной из поездок в ДНР попал под обстрел ВСУ под Угледаром и отстреливался из снайперской винтовки. Об этом он рассказал военкору, автору проекта WarGonzo Семену Пегову.

Военкор задал Трутневу вопрос в ходе турнира по высокоточной стрельбе в Якутии, почему полуразрушенное здание под Угледаром носит название "Дом Трутнева".

"Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит", - рассказал Трутнев.

По словам вице-премьера, по зданию активно наносила удары украинская БМП.

Он отметил, что ему было "очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар".