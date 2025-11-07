Сенатор Никонорова: запретом выдачи виз ЕС лишил себя общения с учеными РФ

Замглавы комитета СФ по международным делам также отметила, что остается открытым вопрос: насколько такая мера оправдает политические "надежды" Запада, учитывая, что она затрагивает не государственные структуры, а обычных граждан

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Евросоюз наносит себе урон решением о запрете выдачи многоразовых виз россиянам, поскольку лишается возможности взаимодействия с высококвалифицированными кадрами. Такое мнение выразила замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.

"Подобное решение может осложнить гуманитарные, образовательные и профессиональные контакты. ЕС все время надеется нанести урон нашей стране, но стреляет исключительно себе в ногу. В этот раз они, например, самостоятельно лишили себя возможности общения с высококвалифицированными российскими кадрами, в том числе и в сфере науки, которых раньше активно приглашали европейские научные центры", - сказала она ТАСС.

При этом, как подчеркнула сенатор, остается открытым вопрос: насколько такая мера оправдает политические "надежды" Запада, учитывая, что она затрагивает не государственные структуры, а обычных граждан. "Толерантная" Европа без объективных на то причин затрудняет реализацию в должной мере одного из основных прав человека - права на передвижение. Такое решение неминуемо повлечет за собой для россиян дополнительные сложности бюрократического и финансового характера", - считает Никанорова.

Происходящее, по ее мнению, - это "дискриминация по национальному признаку".

В пятницу Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. При этом европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что введенные Еврокомиссией визовые ограничения подразумевают запрет на выдачу гражданам РФ только новых многоразовых виз, действующие многократные шенгенские визы россиян пока остаются в силе.