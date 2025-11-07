Медведев: достижение национальных целей остается важнейшей задачей для России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Важнейшими задачами для России остаются финансирование специальной военной операции, достижение целей СВО и выполнение национальных целей развития. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Совершенно очевидно, что нам нужно решить все важнейшие задачи. Какие это задачи, тоже понятно. Это финансирование специальной военной операции, достижение целей СВО, ну и достижение национальных целей развития нашей страны", - отметил Медведев на заседании программной комиссии партии.

Медведев подчеркнул, что при работе над бюджетом на предстоящие три года важно сохранить баланс его и бюджетов регионов. Он особо обратил внимание, что поправки должны вноситься всеми депутатами и сенаторами от "Единой России" - разногласий здесь быть не должно.