Руденко обсудил с главой МИД Индии предстоящие контакты на высшем уровне

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам переговоров в Нью-Дели.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам и перспективным направлениям разнопланового двустороннего сотрудничества, а также по графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - указали в министерстве.

Кроме того, стороны провели сверку часов по ключевым темам международной и региональной повестки дня. "Подтверждена обоюдная приверженность дальнейшему укреплению особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, условлено продолжить тесное взаимодействие на основных международных площадках, включая БРИКС, где Нью-Дели будет председательствовать в 2026 году", - информировали в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что его визит в Индию планируется в начале декабря. Российский лидер в преддверии визита поручил правительству проработать варианты развития торгово-экономических отношений с Индией, включая вопросы логистики, проведения расчетов и устранения дисбаланса в торговле.