Россия приветствовала настрой нового главы ЮНЕСКО на деполитизированную работу

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин подтвердил готовность Москвы вносить весомый вклад в программную деятельность организации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на встрече с новым генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани приветствовал его настрой содействовать деполитизированному равноправному диалогу всех стран - членов организации и справедливой географической представленности в секретариате. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам беседы на полях 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде.

"Александр Панкин подтвердил готовность России вносить весомый вклад в программную деятельность ЮНЕСКО, оставаться ответственным плательщиком в ее бюджет и надежным партнером развивающихся стран, - отметили в министерстве. - Приветствовал намерение гендиректора содействовать деполитизированному равноправному диалогу всех стран - членов, справедливой географической представленности в секретариате".

"Среди насущных приоритетов аль-Анани - решение бюджетных проблем, обострившихся на фоне планов США о выходе из ЮНЕСКО", - обратили внимание в МИД РФ.