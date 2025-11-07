ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Россия приветствовала настрой нового главы ЮНЕСКО на деполитизированную работу

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин подтвердил готовность Москвы вносить весомый вклад в программную деятельность организации
Редакция сайта ТАСС
18:29

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на встрече с новым генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани приветствовал его настрой содействовать деполитизированному равноправному диалогу всех стран - членов организации и справедливой географической представленности в секретариате. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам беседы на полях 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде.

"Александр Панкин подтвердил готовность России вносить весомый вклад в программную деятельность ЮНЕСКО, оставаться ответственным плательщиком в ее бюджет и надежным партнером развивающихся стран, - отметили в министерстве. - Приветствовал намерение гендиректора содействовать деполитизированному равноправному диалогу всех стран - членов, справедливой географической представленности в секретариате".

"Среди насущных приоритетов аль-Анани - решение бюджетных проблем, обострившихся на фоне планов США о выходе из ЮНЕСКО", - обратили внимание в МИД РФ. 

Россия