В Абхазии состоятся выборы депутатов местных органов самоуправления

СУХУМ, 8 ноября. /ТАСС/. Выборы в органы местного самоуправления состоятся в Абхазии, на 161 место в местных собраниях выдвинуты 287 кандидатов, сообщили ТАСС в районных комиссиях.

По данным городских и районных избиркомов, в Гагрском районе на 25 мест выдвинуты 49 человек, в Гудаутском районе на 29 мест выдвинуты 50 претендентов, в Сухумском районе на 15 мест претендуют 28 человек, в городе Сухуме на 19 мест выдвинут 41 кандидат, в Гулрыпшском районе на 15 мест - 30 человек, в Очамчырском на 32 места - 54 человека, в Ткуарчалском районе 21 человек - на 15 мест и в Галском районе 14 человек - на 11 мест. Кандидаты выдвинуты как инициативными группами, так и политическими партиями, в числе которых "Амцахара" ("Родовые огни"), "Единая Абхазия", "Айтаира" ("Возрождение"), Форум народного единства Абхазии.

В связи с выборами личный состав МВД перешел на усиленный режим несения службы, 8 ноября более 500 сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок и безопасность на 211 избирательных участках в 161 избирательном округе по всей республике.

Депутатом собрания может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов 25 лет. Не могут избираться граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, имеющие судимость, состоящие (состоявшие) на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. После внесения изменений в законодательство местные депутаты избираются на 5 лет, а не на 4 года, как ранее.

Полномочия местных собраний

Собрание города и района утверждает местный бюджет, планы и программы социально-экономического развития, а также изменения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении. Депутаты местных собраний также определяют направления использования капитальных вложений, расходы на содержание местных администраций, принимают решения о предоставлении ссуд и займов из средств местного бюджета, устанавливают в соответствии с законодательством местные налоги, сборы, тарифы на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями.

Кроме того, местные собрания дают согласие на назначение начальников управлений внутренних дел города и района, а также должностных лиц администраций, ведающих вопросами финансов, экономики, приватизации, сельского хозяйства, образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, молодежи и спорта. Местное собрание может выразить недоверие главе администрации города или района и внести этот вопрос президенту страны. Решение о недоверии главе администрации принимается 2/3 голосов от общего числа депутатов собрания. Президент вправе освободить главу администрации от занимаемой должности либо не согласиться с решением собрания. В случае, если собрание в течение года повторно выразит недоверие главе администрации президент в срок, не превышающий 30 дней, вправе освободить главу администрации от занимаемой должности либо распустить собрание.