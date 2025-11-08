В СФ ожидают провокаций иноагентов на выборах в Госдуму

Как заявил сенатор Сергей Перминов, подобные планы уже разрабатывают иноагенты как внутри России, так и за рубежом

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Иноагенты в ходе предстоящей кампании по выборам в Госдуму будут пытаться реализовать проекты, которые касаются не только дискредитации кандидатов - участников специальной военной операции, но и повестки межнациональных и межконфессиональных отношений. Об этом ТАСС заявил член генерального совета "Единой России", сенатор Сергей Перминов.

Как в беседе с ТАСС отметил Перминов, такие проекты уже реализуются, в том числе иноагентами, находящимися как на территории РФ, так и за ее пределами. "Мы видим, что изменяются технологические и инструментальные подходы к алгоритмам формирования и распространения информации. Эти очень тонкие вопросы будут касаться не только дискредитации кандидатов - участников специальной военной операции, но и деликатной повестки межнациональных и межконфессиональных отношений, вопросов социального неравенства", - отметил парламентарий.

Перминов подчеркнул, что партия понимает алгоритмы работы оппонентов и готова к ответу на подобные действия.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что Запад планирует масштабную кампанию против участников специальной военной операции на выборах в Госдуму в 2026 году, реализация которой возлагается на иноагентов.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва, - 20 сентября.