ТАСС: за год в 115-й механизированной бригаде ВСУ поменяли пять командиров

В российских силовых структурах рассказали, что полковник Дмитрий Лапа назначен на этот пост

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Командование 10-го армейского корпуса ВСУ сменило уже пять командиров 115-й отдельной механизированной бригады с начала года. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Командование 10-го армейского корпуса ВСУ сменило уже пятого командира 115-й бригады за год. Теперь экс-начальник штаба 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Дмитрий Лапа назначен на этот пост", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что полковник был отправлен в "отстойник для бесполезных командиров" из-за провала в Харьковской области.