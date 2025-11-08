Путин назначил Булыгу заместителем секретаря Совбеза РФ

На пост замминистра обороны назначен командующего войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Санчик

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Андрей Булыга © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Занимавший пост замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Булыга указом президента РФ Владимира Путина назначен заместителем секретаря Совета безопасности.

"Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - предписывается документом.

На место генерала Булыги в Минобороны назначен занимавший пост командующего войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Санчик. Он также указом президента одновременно с назначением освобожден от прежней должности.

Булыга в Минобороны отвечал за материально-техническое оснащение вооруженных сил. До этого генерал занимался МТО в Западном военном округе в качестве замкомандующего.