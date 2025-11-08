Захарова: "игры с мясорубкой" многое объясняют в шагах Зеленского

Официальный представитель МИД России обратила внимание на интервью матери главы киевского режима, в котором она рассказала о его увлечениях в детстве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Упомянутые в интервью матери Владимира Зеленского его детские игры с мясорубкой много объясняют в нынешнем поведении главы киевского режима. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на интервью Риммы Зеленской от 2013 года, где она вспоминает, как ее сын Владимир, "вернувшись из садика, больше всего любил играть… с мясорубкой - той еще, старой, советской".

"Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в "мясные штурмы". Кто во что играл в детстве", - прокомментировала Захарова.