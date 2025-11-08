Королева освободили от должности замглавы ФАС из-за перехода на другую работу

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, освобождающее Виталия Королева от должности заместителя руководителя ФАС в связи с переходом на другую работу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Королева Виталия Геннадьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы в связи с переходом на другую работу.", - говорится в сообщении.

5 ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.