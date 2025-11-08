Мирошник: ВС РФ наносят удары по потенциалу ВПК Украины

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима подчеркнул, что Россия "не ставит перед собой задачу сделать невыносимой жизнь украинского населения"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российская сторона наносит удары по потенциалу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, не по населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

Дипломат обратил внимание на заявления госкомпании Украины "Центрэнерго" о том, что все государственные ТЭС страны в настоящий момент остановлены. Причиной этого в компании назвали удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"Нынешний удар - это не по населению, это по военному потенциалу, это по потенциалу ВПК. Поэтому и последствия нужно искать в основном там. А дальше это косвенные условия, потому что война остается войной, и иллюзии не нужно иметь для того, чтобы объяснять, что это никак не коснется населения", - прокомментировал Мирошник.

Он подчеркнул, что Россия "не ставит перед собой задачу сделать невыносимой жизнь украинского населения". "Россия бьет по энергетике, которая идет на обеспечение военных возможностей, обеспечение логистики, потому что украинские поезда ездят на электричестве", - резюмировал он.