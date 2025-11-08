"Тикайте, хлопцы!". Захарова о рекордном дезертирстве в ВСУ

Как сообщалось ранее, причинами бегства военнослужащих с позиций служат принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава, который почти не появляется на передовой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекордные показатели дезертирства в ВСУ призывом: "Тикайте, хлопцы!".

Дипломат в эфире программы "Право знать" на канале ТВЦ обратила внимание на сообщения российских силовых структур о том, что октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ, поскольку в этот период из украинской армии сбежало более 21 тыс. человек.

"Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: "Тикайте, хлопцы!", - прокомментировала Захарова.

Как отмечалось, причинами бегства военнослужащих с позиций служат в основном принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ, который практически не появляется на передовой.