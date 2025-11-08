Захарова: Россия должна укреплять себя, не надеясь на благоразумие Запада

Стране необходимо проводить такую работу, чтобы не зависеть от "настроений каких-нибудь очередных пришельцев" в западных политических кругах, отметила официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. РФ должна сосредоточиться на собственном укреплении и развитии, не возлагая надежд на благоразумие западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

"Нам нужно выстраивать себя изнутри. То, чем занимается наше правительство, то, исходя из чего и дает поручения президент [России Владимир Путин], что он озвучивает в качестве программных выступлений. Те поручения, которые он дает по итогам крупных форумов, которые потом упаковываются в законодательные инициативы. Мы должны себя укреплять, понимая, что надеяться на их [Запада] благоразумие не надо - неблагоразумно", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что России "очевидно, необходимо опираться на саму себя". Захарова отметила, что Россия должна проводить такую работу, чтобы ни в коем случае не зависеть от "настроений каких-нибудь очередных пришельцев" в политических кругах на Западе.

Дипломат добавила, что РФ необходимо быть открытой для тех государств, которые готовы и способны выстраивать равноправные, адекватные отношения, основанные на международном праве и на соблюдении двусторонних договоренностей.

Сейчас, по словам официального представителя МИД, отсутствие единства наблюдается как внутри западных объединений, так и в отдельных странах. Она добавила, что ожидание восстановления баланса и гармонии в мировых процессах равносильно "ожиданию у моря погоды", и у России нет такой возможности.