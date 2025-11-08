Захарова: ЕС "не дождется", чтобы ответ РФ на визовые ограничения был ей в ущерб

Ответные меры будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, национальных интересов России, отметила официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия не позволит Европейскому союзу спровоцировать себя на ответные действия в визовой сфере, которые могли бы нанести ущерб национальным интересам Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

"Многие решения, которые они [в ЕС] принимают, направлены на то, чтобы спровоцировать нас на некие ответные действия, возможно, зеркального характера, которые бы наносили ущерб в том числе и нам, [своей] стране. Вот этого они точно не дождутся, поэтому <...> ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов", - отметила Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

По словам официального представителя МИД, Россия готова применять зеркальный или "гибридный формат" ответа, а также действовать асимметрично, если это будет наиболее целесообразно.

Захарова добавила, что многие решения западных стран изначально озвучиваются с целью зондажа, чтобы оценить реакцию российского общества.