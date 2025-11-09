Косачев: отказ Трампа ехать в ЮАР поставил союзников США в "глупое положение"

На прошедшей в Кейптауне встрече спикеров парламентов G20 присутствовали представители Британии, Канады, Австралии и ФРГ, и в их выступлениях не было признаков обеспокоенности нарушениями прав белого населения ЮАР, отметил зампредседателя Совета Федерации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что американская делегация не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР, поставило в неловкое положение союзников Вашингтона в G20. Такое мнение выразил в Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Своим заявлением, что делегация США не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР, Трамп поставил, мягко выражаясь, в глупое положение своих союзников в "двадцатке", - написал он.

Косачев отметил, что на прошедшей в Кейптауне встрече спикеров парламентов G20, где он возглавлял российскую делегацию, присутствовали представители Великобритании, Канады, Австралии, Германии, Нидерландов и почти всех западных партнеров США. При этом, по его словам, на их лицах и в выступлениях не было признаков обеспокоенности нарушениями прав белого населения ЮАР.