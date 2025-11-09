ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Матвиенко: связи РФ и Камбоджи обладают потенциалом для реализации проектов

В Совете Федерации настроены на активное взаимодействие с Сенатом Королевства Камбоджа
05:05

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Связи России и Камбоджи обладают значительным потенциалом развития, они будут способствовать реализации многоплановых проектов двух стран. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем независимости Камбоджи на имя председателя сената королевства Хун Сена.

"Россию и Камбоджу связывают давние дружеские, уважительные отношения. Убеждены, что российско-камбоджийские связи обладают значительным потенциалом для дальнейшего развития, реализации многоплановых проектов и инициатив в интересах народов наших стран", - сообщила Матвиенко.

В Совете Федерации настроены на активное взаимодействие с Сенатом Королевства Камбоджа, добавила она. 

