Лавров: помощь РФ по ВТС играет роль в развитии стран глобального большинства

По словам главы МИД России, экспорт военной продукции РФ существенно влияет на российские позиции в мире

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Содействие со стороны России по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) играет огромную роль в становлении государственности стран, освобождающихся от неоколониальной зависимости Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Военная приемка", посвященном 25-летию АО "Рособоронэкспорт".

По его словам, экспорт военной продукции РФ существенно влияет на российские позиции в мире. "Если взять ситуацию в геополитическом разрезе, борьбу за влияние на мировые процессы с тем, чтобы эти мировые процессы были справедливыми и не позволяли никому в одиночку диктовать, что и как должны делать все остальные страны, то союзником России в работе за демократизацию международных отношений являются АО "Рособоронэкспорт" и все те предприятия, которые через нашего главного посредника поставляют свою продукцию на мировые рынки, - сказал министр. - В этом нет никаких сомнений".

"Многие страны, которые сейчас освобождаются от неоколониальной зависимости своих бывших метрополий, формально получив независимость, объявив о деколонизации, все равно остаются в экономической зависимости от Запада, от бывших своих хозяев, - отметил глава МИД РФ. - Те, кто теперь "сбрасывает" неоколониальное иго, прежде всего думают о том, чтобы обезопасить свои государства, народы и обеспечить должную обороноспособность. То содействие, которое мы оказываем по линии военно-технического сотрудничества, военно-технической помощи таким государствам для становления их полноценной самостоятельной государственности, играет огромную роль".

Лавров подчеркнул, что российские позиции в мире "во многом зависят от военно-технического сотрудничества".