Путин на неделе встретится с Токаевым и проведет совещание с Совбезом

Президент Казахстана 12 ноября посетит Россию с государственным визитом

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет переговоры с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который 12 ноября посетит Россию с государственным визитом. О планах главы государства сообщается в Telegram-канале ВГТРК со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин".

Кроме того, среди мероприятий на будущей неделе у российского лидера в планах традиционное оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.