Лавров: Запад под микроскопом изучает опыт использования техники РФ в ходе СВО

Это важная составляющая веса государства на мировой арене и его авторитета и репутации, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Опыт использования Россией своей военной техники в ходе специальной военной операции под микроскопом изучается западными странами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Военная приемка", посвященном 25-летию АО "Рособоронэкспорт".

"Припоминаю, как после того, как мы были вынуждены направить наше подразделение вооруженных Воздушно-космических сил в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы пресечь навалившуюся тогда на эту страну катастрофу в виде ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), многие специалисты высоко оценили работу наших боевых подразделений на российской технике непосредственно на полях сражений, - отметил глава МИД РФ. - И как сейчас, во время специальной военной операции, наш опыт изучается буквально под микроскопом, в том числе и западными странами. Это важная составляющая веса государства на мировой арене и его авторитета и репутации".

По словам Лаврова, продукция АО "Рособоронэкспорт", которую получают союзники, стратегические партнеры РФ и другие страны, абсолютно конкурентна и доказывает свое преимущество на поле боя.