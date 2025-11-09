Лавров: все больше стран убеждается, что российское вооружение лучше

Министр отметил, что азиатские, арабские, африканские, латиноамериканские страны не новые партнеры для России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Все больше стран считают российское вооружение лучше западного. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Военная приемка", посвященное 25-летию "Рособоронэкспорта".

Министр отметил, что азиатские, арабские, африканские, латиноамериканские страны не новые партнеры для России. "Есть много государств, с которыми эти отношения уже давно установлены", - сказал Лавров. "Появляются и те, кто до недавней поры полагался на западных производителей, но все более убеждаются, наблюдая за тем, что происходит в мире, как разворачиваются разные конфликты, в которых различные вооружения используются, что наше вооружение лучше, - отметил Лавров. - Оно неприхотливее. Оно доказало свою эффективность по сравнению с сопоставимыми по своим характеристикам вооружениями и системами западных стран. Оно дешевле. В хорошем смысле дешевле".

По его словам, президент США Дональд Трамп "открывает" много интересных "событий" в сфере военно-промышленного комплекса, закупок продукции военного назначения Пентагоном". "Похожая история была и во время его первого президентского срока. Помню, стремянка, которая нужна, чтобы забраться в истребитель, продавалась за $12 тыс. Такого рода примеры, - обратил внимание глава МИД РФ. - Подобных сведений всплывает все больше, когда огромные деньги тратятся не на производство самого изделия, а на "сопутствующие" процессы".