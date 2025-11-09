ТАСС: приезд представителей Запада в "Хартию" несет негативный сигнал Зеленскому

На Украине ведется кампания по деконструкции образа Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Jakub Porzycki/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Посещение делегацией постоянных представителей государств - членов НАТО расположения 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия" несет для Владимира Зеленского негативный сигнал в преддверии потенциальных выборов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В расположение 2-го корпуса НГУ "Хартия" прибыла делегация постоянных представителей государств - членов НАТО - послов США, Соединенного Королевства, Германии, Франции, Италии, Польши, Нидерландов и Канады в Североатлантическом альянсе. <…> Прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского очередной негативный сигнал для киевского диктатора в преддверии потенциальных выборов", - указал собеседник агентства.

По его словам, на Украине ведется кампания по деконструкции образа Зеленского. Началом ее можно охарактеризовать публикации в украинских СМИ архивных интервью матери Зеленского, где она рассказывает о том, что в детстве тот "любил играть с мясорубками".

Собеседник ТАСС подчеркнул, что такие моменты не возникают просто так, а вызваны намеренно, чтобы уничтожить репутацию Зеленского для подготовки нового президента Украины. "Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу", - отметил он.

В силовых структурах отметили, что 13-я бригада Нацгвардии "стала прибежищем для различного рода известных личностей". По словам собеседника ТАСС, это связано с тем, что сама бригада дислоцирована в Липцах, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью по сравнению с другими участками фронта. "Как только в районе Липцов начнутся какие-либо серьезные движения, будьте уверены - все эти медийные "герои" побегут за справками по инвалидности, не забыв про удостоверение "ветерана боевых действий", - заверил собеседник.

Как сообщали силовики, новый командир 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" продает воинские звания. Ранее таким образом украинскому экономисту присвоили звание капитана.