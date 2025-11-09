Песков: РФ оценивает целесообразность подготовки к ответным ядерным испытаниям

Москва учла слова президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, подчеркнул представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний в ближайшее время услышали в России, в настоящее время власти изучают ситуацию и оценивают целесообразность ответных мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Читайте также

Испытания ЯО: новый виток эскалации или проверка боеготовности?

Так он ответил на вопрос, посылала ли Москва сигнал Вашингтону заявлениями на Совбезе на этой неделе. "Сигнал следующий: мы слышали заявление от президента Соединенных Штатов, в котором он: а - сказал, что Россия и Китай занимаются испытаниями ядерных вооружений, и, б - что Америка в самое ближайшее время сделает то же самое", - сказал Песков.

"В этой связи президент [РФ Владимир Путин], по итогам обсуждения, дал поручение разобраться на базе Совбеза России в межведомственном формате с этим вопросом [действительно ли США намерены провести ядерные испытания], и прийти к выводу о целесообразности или нецелесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям", - продолжил представитель Кремля.