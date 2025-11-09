Пушилин: окруженные в Красноармейске и Димитрове бойцы ВСУ сдаются в плен

Противник предпринимает достаточно много попыток и деблокировать, и контратаковать, указал глава ДНР

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Военные ВСУ, оказавшиеся в окружении в Красноармейско-Димитровской агломерации Донецкой Народной Республики (ДНР), начали сдаваться в плен. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Красноармейско-Димитровская агломерация. <...> Несмотря на то что противник предпринимает достаточно много попыток и деблокировать, и контратаковать, и очень громко об этом расписывается, наши ребята знают, что делают, и проводят свою работу достаточно грамотно. Командование выстроило стратегию, мы видим это уже сейчас. <...> Противник, практически находясь в окружении, конечно, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск и сдается уже в плен", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки в районе Димитрова и Красноармейска составили более 275 военных. При этом отражены семь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино, которые пытались деблокировать окруженную группировку ВСУ, а также сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении.