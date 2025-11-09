В Самарской области назначили и.о. главы района

Им стал Владимир Чихирев

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в середине октября грубо сообщивший об увольнении главы Кинельского района, назначил временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета Владимира Чихирева. Документ размещен на сайте регионального правительства.

"Назначить временно исполняющим полномочия главы муниципального района Кинельский Самарской области Чихирева Владимира Александровича", - говорится в распоряжении главы региона.

В документе уточняется, что причиной назначения стало досрочное прекращение полномочий главы Юрия Жидкова. Назначенный Чихирев будет исполнять полномочия до вступления в должность вновь избранного главы района. Заявки на конкурс на замещение должности главы муниципалитета принимаются с 27 октября по 16 ноября по решению местного собрания представителей.

14 октября Федорищев во время визита в Кинельский район в грубой форме и с использованием ненормативной лексики сообщил главе муниципалитета Юрию Жидкову об увольнении. Поводом стало состояние ряда социальных объектов и мемориального камня - он лежал на земле на школьной территории с поврежденной памятной табличкой. Губернатор назвал это пренебрежением районного главы к истории Великой Отечественной войны.

Жидков с 15 по 30 октября находился в больнице, его полномочия действовали до 29 октября. На период болезни Жидкова обязанности главы района временно исполнял первый заместитель Дмитрий Григошкин. 5 ноября собрание представителей Кинельского района утвердило решение об отставке Жидкова на основании его заявления.

Чихирев до 2021 года возглавлял администрацию города Кинель - административного центра Кинельского района. С 2024 года он был главой города Отрадный, но сложил полномочия 6 ноября 2025 года.