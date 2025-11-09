Путин: в Донбассе и Новороссии работе МВД уделяется особое внимание

Президент подчеркнул необходимость укрепления безопасности жителей этих территорий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Особое внимание уделяется работе МВД в Донбассе, Новороссии и приграничье, так как важно укреплять безопасность в этих регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Особое внимание, как и все последние годы, уделяется работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии, а также в других регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Важно укреплять безопасность жителей этих территорий, своевременно оказывать им правовую и социальную поддержку", - подчеркнул президент в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.