Путин: люди, верные профессии и законам чести, всегда составляли основу МВД

По словам главы государства, добросовестной службой и подвигами сотрудники МВД вписали в более чем двухвековую историю ведомства множество героических страниц

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Верные своей профессии и законам чести люди всегда составляли прочную основу Министерства внутренних дел. На это указал президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника МВД.

"Друзья, поздравляю личный состав и гражданский персонал ветеранов МВД с праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу, кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом, кто и в этот праздничный день несет службу на своем рабочем месте, на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан", - заявил Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

"Именно такие люди, верные своей профессии и законам чести, всегда составляли прочную основу министерства внутренних дел", - продолжил российский лидер.

По словам главы государства, своей добросовестной службой, своими подвигами и в мирное, и в военное время сотрудники МВД вписали в более чем двухвековую историю министерства множество славных и героических страниц.

"Поэтому особые слова благодарности мы обращаем сегодня ветеранам МВД, которые внесли значимый вклад в современный облик ведомства, способствовали профессиональному становлению и закаляли характер нынешнего поколения сотрудников органов внутренних дел", - резюмировал Путин.