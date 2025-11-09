Путин выделил среди приоритетов работы МВД улучшение методов борьбы с криминалом

По словам президента, ведомство остается одним из важнейших ключевых звеньев государственного механизма

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Повышение раскрываемости преступлений и совершенствование подходов в борьбе с криминалом являются ключевыми направлениями работы органов внутренних дел. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника МВД.

"Среди ваших приоритетов повышение раскрываемости преступлений и в целом совершенствование подходов в борьбе с криминалом, в том числе в информационном пространстве. Также последовательно на системной основе должна продолжаться работа по профилактике и предупреждению правонарушения, прежде всего среди несовершеннолетних", - отметил российский лидер.

По словам президента, МВД сегодня остается одним из важнейших ключевых звеньев государственного механизма, уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране, содействует реализации стратегических планов и вносит свой весомый вклад в развитие России как сильного правового и демократического государства.

"Сегодня органы внутренних дел решают целый комплекс сложных и ответственных задач. Прежде всего, это борьба с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. Наши граждане рассчитывают, что результативность вашей работы на этих направлениях будет повышаться", - указал Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Все сотрудники органов внутренних дел должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать свои знания и навыки и, конечно, быть преданными своему делу принципиальными и порядочными, подчеркнул президент.

"Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, за мужество и профессионализм. Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи. Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю новых успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким", - подытожил он.