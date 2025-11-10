Дмитриев усомнился в улучшении работы Би-би-си после смены руководства

Новые боссы корпорации могут прикладывать больше усилий, чтобы не попадаться на слишком явных искажениях фактов, допустил спецпредставитель президента РФ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев © Алексей Никольский/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Британская вещательная корпорация Би-би-си даже после смены руководства все еще управляется правительством, которое поддерживает разжигание войны, массовую миграцию и цифровые паспорта. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Будут ли новые боссы Би-би-си лучше? Би-би-си по-прежнему управляется правительством, продвигающим массовую миграцию, разжигание войны, цифровые удостоверения личности и досрочное освобождение заключенных", - написал он в X.

Дмитриев добавил, что новое руководство корпорации, вероятно, приложит больше усилий, чтобы не попадаться на слишком явных искажениях фактов.

Генеральный директор британской вещательной корпорации Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку 9 ноября на фоне скандала с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа, которое касалось штурма Капитолия 6 января 2021 года. Со своей должности ушла также руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.